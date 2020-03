Tradicionais restaurantes de BH passam a oferecer delivery, mas clientes 'desapareceram'

No Paladino, somente o bancário Anderson Gomes compareceu para retirar seu pedido e até as 13h apenas nove haviam sido feitos. Em domingos normais, o restaurante recebe 300 pessoas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Os domingos costumavam ser de casa cheia e até filas antes da última semana. Porém, o avanço do novo coronavírus no Brasil impôs uma estranha e angustiante realidade aos donos de alguns dos restaurantes mais famosos de BH. Entre 12h e 13h, horário que costuma ser muito concorrido, o movimento era só dos entregadores e suas motos que saíam com pedidos no Chopp da Fábrica da Pampulha.









A medida busca mitigar os prejuízos impostos pela determinação do fechamento de todos os restaurantes e bares da cidade. Entretanto, o resultado é muito abaixo do necessário para quem atendia em média 2.500 pessoas por dia, só na unidade da Pampulha.





“Estamos atendendo o equivalente a 3% do nosso movimento normal”, diz o proprietário Bruno Delli Zotti. Além de ampliar as entregas para os dois restaurantes, ele também passou a realizar o delivery por aplicativo de entrega, outra novidade em função da epidemia.





Os clientes ainda têm opção de encomendar o pedido e retirar pessoalmente, mas o empresário desencoraja a alternativa. “Queremos que as pessoas fiquem em casa, incentivamos que recebam lá”, afirma Delli Zotti. Ele considera as medidas tomadas para evitar aglomeração “assertivas’, mas não esconde a preocupação e expõe a necessidade de apoio do poder público.





“É um preço que todos nós como população vamos pagar, vai ser duro e ninguém tem essa reserva. A reserva do Chopp da Fábrica banca 40 dias de atividades. O governo decreta o fechamento, mas não decreta medidas que deem embasamento para suprir a renda dos nossos funcionários”, argumenta.









Movimento no Chopp da Fábrica da Pampulha, que recebia até 2.500 pessoas, foi só de motoboys. Segundo proprietário, delivery representou apenas 3% da demanda normal (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Em meio à incerteza à ameaça de contágio, Delli Zotti reduziu o número de funcionários em atividade a cada dia, com escala de revezamento. “Estamos com o mínimo possível trabalhando e com medidas de higiene inimagináveis, que incluem limpeza constante e uma campainha a cada meia hora para lembrar todos de levar as mãos, além de máscaras e uso de equipamentos especiais para preparar a comida sem tocá-la”, garante.





A situação é parecida com a do Paladino, outro nome importante da gastronomia típica, localizado na Pampulha. O domingo, que em condições normais seria de muita gente, tinha apenas um cliente retirando seu almoço e motoqueiros à espera dos chamados de entrega.





O bancário Anderson Gomes preferiu ir pessoalmente buscar o pedido no restaurante do qual é freguês usual. “Frequento há um tempo, então para o domingo ainda é minha opção. Chegando em casa tomo os cuidados necessários”, afirma Anderson, que diz sair do isolamento residencial apenas para ir à padaria e buscar refeições. No entanto, o bancário é um caso raro nesse inusitado formato de atendimento. Segundo o Josué Monteiro, chef do Paladino, até as 13h, foram apenas nove pedidos no restaurante que atende em média 300 pessoas por domingo.





Preços reduzidos



“A situação é difícil. Todos os empresários esperam apoio do poder público. É a hora de todo mundo se ajudar. Tem que haver uma redução ou adiamento das cobranças de impostos, tarifas, contas de luz, o mundo inteiro parou”, pondera Josué.





No Paladino, os preços dos pratos foram reduzidos em 30%. O cardápio também foi encolhido e a equipe dividida em duas, revezando numa escala diária alternada. Além disso, o cenário traz outras necessidades: o cuidado tem que ser redobrado com a higiene. "Todo mundo de touca, luva, máscara, colher e pinça para preparar os alimentos e sempre tentando manter distância”, afirma o chef. No balcão onde os pedidos são retirados, ao lado do cafezinho que ainda é oferecido aos fregueses, está o álcool em gel.