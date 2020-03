Coronavírus: Santa Luzia manda fechar comércio a partir desta sexta

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA.Press)

Como medida de enfrentamento do novo coronavírus, a Prefeitura de Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH, determinou o fechamento de todos os centros comerciais, academias e até mesmo igrejas a partir desta sexta-feira (20). Ficam suspensos os alvarás de funcionamento para atividades com potencial de aglomeração de pessoas pelo prazo inicial de 15 dias. Com isso, casas de shows, restaurantes, igrejas, lanchonetes, academias, salões de beleza e o comércio devem ficar fechados.

Além disso, o município irá ampliar o horário de atendimento em algumas unidades básicas de saúde. O novo horário também tem como objetivo diminuir a superlotação das UPA’s e do Hospital Municipal.













