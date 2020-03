Coronavírus: usuários descumprem recomendação e formam grande fila no Detran

Fila nesta quinta-feira no Detran, no Bairro Gamaleira (foto: WhatsApp/Reprodução)

Mesmo com a orientação de só comparecer ao Departamento Estadual de Trânsito () em casos "estritamente necessários", dezenas de pessoas formaram umadurante esta quinta-feira na porta da unidade, na Região Oeste de Belo Horizonte.Desde terça-feira, o órgão informou que foi instituído o controle de acesso às dependências do Detran. A medida foi adotada de forma urgente a fim de evitar a aglomeração de pessoas, tendo em vista que no local são feitos mais de 2 mil atendimentos diariamente. Porém, uma grande aglomeração se formou na porta da unidade.“Ficou o dia todo muito cheio, um tumulto danado. Tinha crianças e pessoas idosas, muita gente do lado de fora, estavam liberando de 30 em 30 pessoas. Ficou desse jeito até as 15h”, disse Daniele Felix, que trabalha próximo ao local.De acordo com nota divulgada nesta semana pelo Detran, serviços de vistoria, primeiro emplacamento, transferência de propriedade e 2ª via do Certificado de Registro do Veículo (CRV) devem ser feitos apenas nos casos de urgência, como uso de veículo para exercício profissional ou outras situações de grande necessidade.Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) de 2020 ainda não está sendo exigido. Por isso, quem tem documento do veículo emitido em 2019 pode utilizá-lo. Se o CRLV 2019 foi perdido, o cidadão poderá obtê-lo por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito disponível para sistemas Android e IOS.As informações gerais sobre os serviços de veículos estão disponíveis no site detran.mg.gov.br ou podem ser obtidas por meio do telefone 155.O Estado de Minas aguarda um posicionamento do órgão sobre a fila.