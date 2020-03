Técnico de escolinha de futebol é condenado a 72 anos de prisão por crimes sexuais

Abusos aconteciam antes e depois dos treinamentos no clube na Pampulha (foto: Pixabay)



O professor de uma escolinha de futebol que funcionava dentro de um clube na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, foi condenado a 72 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, e 350 dias-multa, pelos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e exibição de mídia pornográfica, praticados contra alunos.









O ex-técnico M. V. F., segundo a denúncia, tocava as vítimas na virilha ou nas nádegas com as mãos ou o próprio pênis. Em certas ocasiões, ele também exibia filmes pornográficos para as vítimas pelo próprio celular ou no computador do trabalho.





O homem havia sido denunciado pela prática de crimes contra crianças e adolescentes, com idades entre 5 e 15 anos. De acordo com o TJMG, em algumas situações, o acusado conquistava os menores dando-lhes agrados e presentes, como meiões e chuteiras, além de dinheiro. Um dos meninos chegou a ganhar uma bolsa de estudos para participar das aulas.





Condenação

A condenação a 72 anos foi pelo estupro de vulnerável contra duas das crianças e a prática do crime de importunação sexual contra três, além da prática da exibição de mídia pornográfica para duas das crianças. A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado.





Diante da gravidade do caso e pela própria pluralidade de crimes, a juíza negou ao réu o direito ao recurso em liberdade, para garantia da ordem pública e para que ele não cometa outros delitos.





Devido ao fato de o processo envolver crianças e tramitar em segredo de justiça, o TJMG não divulgou outros detalhes do caso.