Homem morre em acidente grave na BR-381, em Nova União

Homem foi jogado para fora do carro após a colisão (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros )

Um homem ainda não identificado morreu na tarde desta segunda-feira, entre os quilômetros 409 e 410 da BR-381, em Nova União, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem ainda não identificadona tarde desta segunda-feira, entre os quilômetrosda BR-381, em Nova União, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Ainda segundo a corporação, motoristas que passavam no local no momento do acidente, relataram que, ao fazer a curva, o carro perdeu o controle, invadiu a pista no sentido contrário e colidiu com o caminhão, que transportava bauxita.





Após o impacto, a vítima foi ejetada para fora do veículo e teve a massa encefálica exposta. A morte foi confirmada ainda no local do acidente.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito no sentido BH foi desviado para a pista nova. O sentido Vitória está com grande retenção. O trecho da rodovia está em obras.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie