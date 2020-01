Barranco desce e polícia interdita BR-381, na Grande BH

(foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fechou a BR-381 na região de Betim, na Grande BH, na noite desta sexta-feira (24). Isso porque o temporal que atingiu a cidade e os municípios dos arredores provocou o desmoronamento de um barranco sobre a rodovia.





Segundo a PRF, o incidente aconteceu no sentido São Paulo. Um trato já foi deslocado pela instituição para retirar a terra e liberar o trânsito no local. O fato aconteceu na descida da Refinaria Gabriel Passos (Regap), na altura do Km 482.





Em entrevista coletiva concedida mais cedo, o tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador da Defesa Civil estadual, disse que várias rodovias estavam com suas velocidades máximas reduzidas em razão das chuvas.