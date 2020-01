Caminhão com produto químico tomba e interdita trecho da BR-381

Caminhão tombou às margens da rodovia nesta manhã (foto: Reprodução da internet/Twitter)







Um acidente envolvendo um caminhão que transportava um produto químico mobiliza equipes de segurança na manhã desta segunda-feira na BR-381, em Oliveira, no Centro-Oeste de Minas Gerais.













Comunicado @Arteris_AFD pic.twitter.com/OClTV3x3qW — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) 20 de janeiro de 2020

Diante do risco, a rodovia precisou ser interditada no trecho. Os bombeiros fizeram um dique para evitar que o estireno caísse em algum curso d'água da região.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 9h o trânsito estava totalmente interditado no sentido Belo Horizonte. Havia duas opções de desvio, no km 617: Oliveira – Carmo da Mata – Cláudio – Monsenhor Alexandre – BR-381, em Itaguara; e Oliveira – Divinópolis – Belo Horizonte.