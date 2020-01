Zema quer que Vale assuma R$ 7 bilhões em obras para indenizar estado após Brumadinho

Coletiva na Cidade Administrativa nesta segunda-feira (foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press)





A cinco dias antes de a tragédia de Brumadinho completar um ano, no dia 25, o governador Romeu Zema (Novo) quer que a Vale realize obras de infraestrutura e obras sociais para indenizar Minas Gerais. A declaração do governador foi feita hoje (20), em entrevista coletiva no Palácio Tiradentes. "Em vez de multas, preferimos que realizem obras, uma vez que o nosso estado, devido à crise no setor minerário que se seguiu foi o único a apresentar recessão. São dezenas de obras, mas não as posso elencar até que em fevereiro seja fechado. Nosso investimento é de R$ 70 milhões no ano, a intenção é que se mantenha isso pela empresa num Horizonte de 100 anos (cerca de R$ 7 bilhões)".