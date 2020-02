Pedestre é atropelado perto de passarela no Anel Rodoviário

Um homem foi atropelado na madrugada desta segunda-feira no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. O motorista tentou prestar socorro à vítima. A passageira do carro ficou ferida. Segundo a Polícia Militar (PM), uma testemunha contou que o acidente ocorreu próximo a uma passarela de pedestres.





rodovia. Ele freou tentando desviar, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Ele saiu do carro e tentou atender a vítima no chão. Ele também viu que a irmã feriu o pé direito. O acidente ocorreu no km 464, sentido Vitória. O motorista, de 26 anos, contou que estava no carro com a irmã, da mesma idade. Ele conduzia o Onix cinza pela faixa da esquerda e, enquanto fazia a conversão que a pista exigia, viu o pedestre atravessar a. Ele freou tentando desviar, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Ele saiu do carro e tentou atender a vítima no chão. Ele também viu que a irmã feriu o pé direito.





Quando os policiais chegaram ao local, já era grande a aglomeração de pessoas. Um militar do Corpo de Bombeiros disse que eles chegaram a prestar os primeiros socorros ao homem, mas uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte.





Como o pedestre estava sem documentos, não foi possível identificá-lo. Segundo a PM, o homem ele tem pele morena, aparentava ter cerca de 30 anos, e vestia blusa preta, bermuda bege e tênis branco. O homem não foi reconhecido pelos moradores do Aglomerado Vila Aldeia, que acompanhavam o trabalho das equipes de resgate. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.





Ainda de acordo com a Polícia Militar, uma testemunha disse que viu quando o homem começou a travessia sob uma passarela de pedestres no trecho da rodovia, que é de alta velocidade e tem uma curva. Ele chegou a hesitar e ficar alguns instantes parado, mas decidiu atravessar e foi atingido pelo carro do rapaz. A testemunha também confirmou que o motorista prestou assistência à vítima. Ele fez o teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. Com um inchaço no pé, a irmã do condutor foi levada ao Hospital João XXIII. O homem foi levado à delegacia de plantão do Detran.