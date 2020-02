Caso Backer: os bastidores do trabalho dos médicos diante da 'doença misteriosa'

A primeira notificação

“É muito angustiante não ter uma resposta. O quadro evoluiu e, além do comprometimento renal, começaram as questões neurológicas. Em contato com outros médicos, entendemos que aquela repetição de uma doença desconhecida demandava que a gente fizesse a comunicação às autoridades”





Os primeiros quadros coincidentes

“Principalmente através desses dois pacientes (Luis Felippe Telles e Paschoal Demartini, marido e pai de Camila Demartini, entrevistada no primeiro episódio de O caso Backer ), a gente começou a tentar ver o que poderia ter em comum nesses casos. Eram dois pacientes que estiveram no mesmo ambiente em torno da época do Natal, consumiram os mesmos alimentos, na mesma área de Belo Horizonte, o Buritis”





As pesquisas

As duas principais hipóteses eram intoxicação ou doença infecciosa. Foi um grande trabalho em conjunto das equipes de nefrologia, infectologia, equipe de toxicologia, pra gente tentar achar o que que é que tinha causado aqueles sintomas. Fizemos um grupo de Whatsapp com nefrologistas e neurologistas, porque é algo muito incomum, a gente não vê na prática clínica, não tem nenhuma doença que a gente conheça que evolua dessa forma. Vários colegas deram contribuições enviando artigos. Eu cheguei a pensar por exemplo, fortemente, em uma infecção por Zika vírus, cheguei a achar estudos em ratos que diziam que poderia dar insuficiência renal. Isso já até tentando extrapolar mesmo que poderia ser poderia ser algum vírus novo, alguma coisa nova e a gente foi descartando tudo. Todos os exames foram dando negativos para os agentes infecciosos e a gente foi aumentando a força da hipótese de uma intoxicação.





A confirmação

“Eu fiquei extremamente envolvido no caso, ligando para várias pessoas inclusive em contato com a equipe do IML e falando com eles: ‘A única substância que realmente parece que fecha tudo é o dietilenoglicol então dosa aí nas amostras para a gente ver se a gente consegue achar’. A partir daí é que veio a notícia de que de que os testes foram positivos tanto no sangue de alguns pacientes e posteriormente nas amostras da cerveja. Foi com isso que conseguimos fechar o diagnóstico. Não havia mais dúvidas.”





Casos anteriores em revisão

Eu tenho experiência de apenas um caso que teve uma recuperação neurológica muito satisfatória, com sequelas muito pequenas. Mas há relatos de outros casos que tem sequelas mais graves e a gente só vai conseguir saber disso daqui algum tempo. Acho que a gente só vai ter uma ideia definitiva disso a partir de seis meses, a partir do segundo semestre.