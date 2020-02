O caso Backer: podcast especial conta essa história como você ainda não ouviu

Como a farmacêutica, com pai e marido no CTI, ajudou médicos e a polícia a chegar às causas do envenenamento que intrigou o país.A força de um atleta e professor que luta pela vida em um leito de CTI.Os bastidores da busca dos médicos por um diagnóstico para o que era então uma doença misteriosa.A dona da cervejaria mineira Backer que foi ao hospital para averiguar os rumores que corriam no Whatsapp contra a empresa.Uma história que estourou no início do ano e que pode estar relacionada a mortes e intoxicações desde o fim de 2018.O Estado de Minas publica, deste domingo a sexta-feira (14/2), a série especial em podcast: a história como você ainda não ouviu. A cada episódio, a série especial traz uma nova perspectiva a partir das vozes de quem está dentro deste caso.





Enquanto isso, sobram perguntas sobre a história que começou com mensagens nas redes sociais, no início de janeiro, sobre a internação de moradores do Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte.



Até o momento, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) investiga 30 casos suspeitos da intoxicação pelo dietilenoglicol, agente químico encontrado nas cervejas da Backer, que conta com mais de 22 rótulos, sendo o principal deles, a Belorizontina.





Seis pessoas morreram, sendo que um dos óbitos está entre os quatro em que exames de sangue confirmaram a presença da substância. A maior parte dos pacientes (22) é de BH e os demais registros são de sete municípios mineiros: Capelinha, Nova Lima, Pompéu, Ribeirão das Neves, São João del-Rei, São Lourenço, Ubá e Viçosa.





A fábrica da Backer, no Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de BH, continua interditada pelo Ministério da Agricultura, que constatou o 41 lotes contaminados de dez rótulos da cervejaria. O órgão federal encontrou o monoetilenoglicol e o dietilenoglicol, ambos fluidos congelantes usados no processo de refrigeração da cerveja, na água da indústria, tanques e equipamentos da fábrica.

Um mês depois da abertura do inquérito pela Polícia Civil (PC), ainda não há um desfecho para a investigação que apura a relação entre pacientes intoxicados pelo dietilenoglicol e a presença da substância em cervejas e equipamentos da Backer, uma das maiores cervejarias artesanais do país.Diante da complexidade da investigação, a polícia informa que avalia estender as apurações e que não tem previsão para concluí-las, mas novidades devem ser divulgadas nesta semana.