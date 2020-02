Ministério da Justiça aponta falha em 'recall' e instaura processo contra cervejaria Backer

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, instaurou processo administrativo. Produtora das cervejas suspeitas de terseis pessoas que morreram devido àassociada ao consumo do produto, a Backer já é alvo de ume de um processo administrativo aberto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que determinou a interdição da fábrica.

A Senacon apontou problemas na campanha de recolhimento () das cervejas e as próprias consequências do consumo dos produtos para justificar a instauração do processo administrativo. Em nota, a Senacon é taxativa ao afirmar que a “exposição de consumidores a cervejas impróprias gerou, e até mesmo de óbitos, por contaminação com as substâncias”.