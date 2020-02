Arquidiocese de BH dá a largada para festa do centenário

Amanhã é um dia muito especial para os mineiros e, de forma particular, os belo-horizontinos. Ao presidir as comemorações dos 99 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte, o arcebispo metropolitano e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, dará a largada para a festa do centenário, em 11 fevereiro de 2021, que deverá ter como ponto máximo a inauguração da cúpula Tenda da Paz, onde serão celebradas as missas da Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte da capital.





De acordo com informações da arquidiocese, dom Walmor presidirá a missa das 9h, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, no alto da Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de BH, enquanto, à tarde (15h), vai celebrar na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul da capital. Já à noite (19h30), o arcebispo presidirá a eucaristia e ordenação de sete diáconos permanentes, na Catedral Cristo Rei. Os padres informam que se trata de um tempo importante, “em que os fiéis vivenciam o terceiro ano do tríduo em preparação para o Ano Jubilar de 2021”. O dia é dedicado a Nossa Senhora de Lourdes e aos enfermos.





Para dom Walmor, Minas é um genuíno patrimônio de referência e sustentação na história cultural, política e religiosa do Brasil. “A fé, pérola preciosa no coração do estado, toca de modo determinante a vida e a história do povo mineiro, enriquecido pelo convívio com todos os que habitam neste país”. Dom Walmor destaca que “no conjunto desse tesouro, se encontra nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte que caminha rumo ao seu centenário, com uma bonita história marcada por muitos trabalhos dedicados ao anúncio do evangelho e pelos serviços ao povo de Deus”. E faz um agradecimento: “Vivenciamos, pois, um tempo singular de preparação para celebrar os 100 anos da arquidiocese e agradecermos a Deus por todos os evangelizadores, leigos e consagrados”.





Integrada por quase 300 paróquias e 1,5 mil comunidades de fé, a Arquidiocese de BH está presente na capital e em 27 municípios da Grande BH: Belo Vale, Betim, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Confins, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas, Ibirité, Mário Campos, Nova União, Lagoa Santa, Moeda, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Piedade dos Gerais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano. Quatro regiões episcopais integram seu território: Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Esperança e Nossa Senhora da Piedade.





Em nota, a arquidiocese informa que, com o trabalho de bispos, padres, religiosas, religiosos e de todos os fiéis, desenvolve intenso trabalho de evangelização e amparo aos mais necessitados – só no último ano, as iniciativas solidárias promovidas pela Igreja realizaram 574,8 mil atendimentos. A instituição reúne ações de saúde, educação, cultura, serviço social e comunicação.





Catedral

Com mais de seis anos em obra, a Catedral Cristo Rei já mostra suas curvas, marca registrada do autor do projeto arquitetônico, Oscar Niemeyer (1907-2012), que apresentou a concepção do templo, em 2006, a dom Walmor. Em concreto armado, as formas estão presentes na cobertura do altar externo, vão livre de 8,5 metros que se inicia com 11m e se abre em 21m de largura na parte da frente. A arquidiocese conduz a Campanha do Cimento, convidando moradores e paróquias a fazer doações fundamentais à edificação da Tenda da Paz. Atualmente, 38% da obra total foi concluída.





Iniciada em 2013, dois anos depois de instalada uma cruz de 20 metros de altura, que pode ser vista da Avenida Cristiano Machado, a construção da catedral segue o projeto de Niemeyer no compasso das ajudas voluntárias. Quem quiser colaborar, com doação de qualquer valor, pode usar também a internet, no site www.catedralcristoreibh.com.br/doa. Informações: (31) 3269-3100