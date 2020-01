Orações pelas vítimas da chuva marcam celebração na Igreja São José, em BH

Orações pelos mortos e flagelados e pelas famílias das vítimas das enchentes em Minas e no Espirito Santo. Com uma corrente de fé e solidariedade, teve início ontem a celebração dos 120 anos da Paróquia São José, que tem a igreja localizada na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, como monumento de religiosidade e cultura. “Vamos rezar com nosso coração mineiro, com nosso coração brasileiro”, pediu, na escadaria do templo, o pároco José Cláudio Teixeira. Exatamente às 12h, os sinos tocaram durante um minuto, seguindo-se palmas para um dos patrimônios mais importantes do estado. “Esta igreja abençoa a cidade”, ressaltou padre Cláudio.





Luciana, Pietro e Luana participaram das orações com fervor. “Precisamos rezar muito. Além das pessoas que morreram nos últimos dias, lembrei também das vítimas da tragédia em Brumadinho”, disse Luciana, em referência ao rompimento da Barragem da Mina do Córrego do Feijão, da Vale, que completou um ano no sábado e deixou 259 mortos e 11 desaparecidos. “Ficaram cicatrizes”, disse a mãe de Pietro, ao que Luana acrescentou: “Neste momento, a música é importante para diminuir o sofrimento”.





À noite, houve missa em ação de graças na Igreja São José, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Geovane Luís da Silva, e concelebrada pelos padres da congregação dos redentoristas. Na oportunidade, foi lançado o concurso Fotografe a São José, de âmbito nacional, aberto a profissionais e amadores, com premiação programada para 19 de março, dia do padroeiro da matriz, pai adotivo de Jesus, protetor das famílias e dono de uma legião de devotos na capital.





Força e fé