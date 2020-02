Fogão com acúmulo de gordura causa princípio de incêndio em cozinha

Mulher apagou fogo com extintor (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Uma pizza no forno acabou em princípio de incêndio em Araguari, no Triângulo Mineiro. O caso ocorreu na noite dessa sexta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher ligou o forno para assar a massa, mas, devido ao acúmulo de gordura no fogão, houve um princípio de incêndio.





20:13 - 05/02/2020 Idosa surta, coloca fogo em casa e ataca policiais com facão em BH Pelo telefone, os bombeiros orientaram a mulher a utilizar um extintor que havia em sua casa. Os militares da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Araguari deslocaram para a residência e ao chegar no local não haveria mais risco. A mulher foi orientada a trocar a válvula e a mangueira do fogão, que já estavam vencidas desde 2015.





Atenção

Para evitar incêndios em fogões e fornos, fique atento:

Não acumule gordura nos eletrodomésticos;

Mantenha sempre o gás na posição vertical;

Verifique a qualidade das mangueiras, acompanhe a validade e realize a troca sempre que necessário;

Em caso de incêndio, não jogue água, pois pode causar explosão;

Se puder e conseguir, desligue imediatamente a fonte de energia (gás ou tomada);

Ligue para o Corpo de Bombeiros, disque 193.





Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais