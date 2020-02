Moradores ateiam fogo em imóvel após PM tentar cumprir reintegração de posse

Terreno é composto por várias casas. Segundo vizinhos, local é habitado por usuários de droga (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Bombeiros combateram um incêndio, na manhã desta sexta-feira, no Bairro São Benedito, em Uberaba, cidade do Triângulo Mineiro. O incêndio teria começado após moradores do próprio local terem ateado fogo no terreno após policiais militares tentarem cumprir a reintegração de posse do imóvel. Ninguém ficou ferido na ocasião.









Ainda de acordo com a corporação, vizinhos contaram aos bombeiros que o local é frequentado por usuários de drogas, que tentaram impedir uma ação policial de reintegração de posse. Eles teriam ateado fogo no imóvel, atingindo, principalmente, o telhado de uma sapataria, localizada no mesmo terreno.





A Defesa Civil informou que o local tem ordem judicial de demolição. Em contato com o Estado de Minas, a Prefeitura de Uberaba informou que o imóvel é privado e que, portanto, cabe ao proprietário fazer a demolição.