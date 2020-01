Incêndio em edifício comercial deixa uma pessoa ferida no Bairro Sagrada Família

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA.Press)

Um estúdio de fotografia pegou fogo e deixou uma pessoa ferida no início da tarde desta sexta-feira no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte. A suspeita é que uma lâmpada tenha queimado e provocado o fogo.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorre na Rua São Joaquim, próximo ao número 830.Continua depois da publicidade"Por volta das 13h30, recebemos a chamada para combater um incêndio em um edifício comercial. Cerca de 10 pessoas trabalhavam no local, que funciona como um estúdio de fotografia e vídeo", explicou o militar Wallidey da Silveira Reis. Entretanto, ao chegarem, as vítimas já haviam saído do local.Três pessoas precisaram de atendimento. Uma delas teve queimaduras de segundo e terceiro grau nos braços e nas perna. A vítima é mulher e tem aproximadamente 25 anos, que não foi identificada. Ela foi levada para o Hospital João XXIII.Outras duas se feriram ao pular o muro e se cortarem com vidro.Testemunhas contaram que uma equipe trabalhava em uma sessão de vídeos quando uma lâmpada explodiu. A diretora Carolina Silva, de 29 anos, estava no local quando ocorreu o incêndio. "Nós alugamos o espaço. Estávamos gravando videoteipe quando uma lâmpada explodiu e o fogo começou. Foi tudo muito rápido, em menos de um minuto teve um curto-circuíto e o fogo se alastrou. Foi um grande susto", contou. Todos os equipamentos do set foram queimados.Ainda de acordo com a corporação, o Corpo de Bombeiros apura se o local tem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).