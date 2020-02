Idosa surta, coloca fogo em casa e ataca policiais com facão em BH

Local onde a idosa colocou fogo ficou completamente destruído (foto: Divulgação/PM)

Policiais militares precisaram render uma idosa de 62 anos a força na tarde desta quarta-feira (5) no Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo informações da corporação, ela teve um surto psicótico, colocou foco em sua casa e ainda feriu a guarnição com um facão.





A polícia se deslocou até a Rua Margarida Assis Fonseca, no Califórnia, depois que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionou a corporação. Os paramédicosa entrar na ambulância diante do surto psicótico que ela enfrentava. Ela estavasegundo a PM.





Ao chegar no local, os militares afirmam que conversaram com a idosa para que ela saísse do imóvel e entrasse na ambulância. No entanto, no decorrer dos diálogos, ela colocou fogo na casa.





“O fogo se alastrou muito rápido. Ela colocou colchões e muitas roupas nas proximidades e fumaça subiu rápido. Então, abrimos o portão e entramos no lote”, conta o sargento Petrônio, que participou da ocorrência.





Segundo ele, assim que os militares cruzaram o portão, a idosa partiu pra cima deles com um facão. “Ela tentou me golpear e acertou meu braço de raspão. Eu tirei o facão da mão dela e a imobilizei. Então, a levei pro lado de fora”, afirma o militar.





Os três policiais envolvidos na ocorrência estão, na noite desta quarta, sob observação no Hospital da PM, no Bairro Santa Efigênia, Leste de BH. Eles inalaram muita fumaça para imobilizar a idosa. O sargento que conversou com a reportagem também sofreu uma queimadura de primeiro grau na mão.





De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido. Um cão e um pássaro, que estavam dentro da casa, foram retirados e não sofreram ferimentos.





Conforme relatos da filha da idosa aos militares, a mulher tem histórico de surtos psicóticos e já colocou fogo até mesmo no carro do ex-marido.