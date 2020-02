Moradores são removidos de casas em áreas de risco às margens da represa Várzea das Flores

(foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press) Várzea das Flores, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começaram a ser retiradas nesta quinta-feira de suas casas e realocadas em um hotel situado no centro da cidade, por causa do risco de transbordamento do curso d'água. Ao menos 51 famílias que residem às margens da represa, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começaram a ser retiradas nesta quinta-feira de suas casas eem um hotel situado no centro da cidade, por causa do risco dedo curso d'água.









Nessa quarta-feira, a companhia apresentou a relação dos imóveis com possíveis riscos de atingimento por elevação do nível do ribeirão em razão das fortes chuvas de janeiro. Foram disponibilizadas para acolhimento dos moradores, 186 acomodações bem como duas empresas de transporte e guarda dos bens móveis de propriedade das pessoas removidas. A Copasa também afirmou que a represa Vargem das Flores opera de forma segura e estável.

