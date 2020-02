Homens presos por causa da chuva são retirados de van funerária na Grande BH

(foto: Divulgação/Guarda Municipal de Contagem) foram resgatados dentro de uma van funerária após ficarem ilhados devido às fortes chuvas, registradas na da tarde desta quinta-feira. O incidente aconteceu na Avenida Tereza Cristina, na altura do Bairro Jardim Industrial, em Contagem. Dentro da van, alguns caixões ficaram submersos.





CHUVAS: Confira o momento em que dois homens são resgatados de uma van funerária que ficou ilhada na Avenida Tereza Cristina, em Contagem, nesta quinta-feira#chuvasemMG #GrandeBH #chuvasbh #chuvasembh #terezacristina pic.twitter.com/yQqdH02bYK %u2014 Estado de Minas (@em_com) February 6, 2020

De acordo comdao orgão já fazia monitoramento do local. "A gente foi acionado para comparecer ao local, porque duas pessoas estavam ilhadas, em decorrência do entupimento de um bueiro. As pessoas estavam com medo de descer da van, porque nos dias anteriores o bueiro já tinha estourado. Fizemos uma ancoragem e conseguimos salvar as duas pessoas com vida", afirmou.

Os guardas utilizaram uma corda para fazer o salvamento. As duas vítimas não se machucaram e aguardavam a água baixar para recuperar o veículo.

* A estagiária está sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.