Helicóptero faz pouso forçado na BR-040 por causa da chuva

(foto: Reprodução)

Um helicóptero teve que fazer um pouso forçado na BR-040, na altura do Bairro Olhos d'Água, devido às baixas condições de visibilidade causadas pela chuva na tarde desta quinta-feira. Segundo a concessionária da rodovia, a Via 040, a aeronave se encontra em segurança na pista marginal, que dá acesso a condomínios em Nova Lima.

16h24 - Sobre o helicóptero que realizou pouso forçado por baixa visibilidade, na altura do B. Olhos D'Água, informamos que aeronave encontra-se em segurança na pista marginal de acesso aos condomínios da região de Nova Lima, sem impacto no tráfego da BR-040. %u2014 Via 040 (@via040) February 6, 2020

Ainda segundo a concessionária, o helicóptero não causa transtorno no trânsito da região.

TEMPORAIS

Por volta do meio-dia desta quinta-feira, a Defesa Civil de BH havia divulgado um novo alerta para a possibilidade de chuvas fortes em todas as regionais no início da tarde, o que foi registrado por volta das 13h15. As regiões do Barreiro e Oeste foram as mais prejudicadas, com bloqueios nas avenidas Vilarinho, Mário Werneck e Tereza Cristina.



A Defesa Civil informou que, com base nos últimos registros de chuva e a tendência para as próximas horas seria de chuva entre 80 mm a 100 mm até 8h de sexta-feira.