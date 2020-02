Belo Horizonte tem novo alerta de chuva até sexta-feira

Belo Horizonte teve chuva na manhã de ontem. Nesta quinta, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)







A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou um novo alerta de chuva para a capital nesta quinta-feira, válido até a manhã de sexta (7). Segundo o órgão, há possibilidade de pancadas de chuvas com volume entre 30 e 50 milímetros, com raios e rajadas de vento em torno de 60 quilômetros por hora.









No interior do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quinta-feira será de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas, nas regiões Noroeste, Norte, Central, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste e metropolitana.





No Campo das Vertentes, Zona da Mata, Sul e Sudoeste, a previsão é de céu nublado e pancadas de chuva. Nas demais regiões, também há previsão de céu parcialmente nublado e pancadas de chuva.