A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito policial que apurou o acidente com uma patinete elétrica que vitimou o engenheiro eletrônico Roberto Pinto Batista Júnior, de 43 anos.









No decorrer do inquérito, o delegado Rodrigo Fagundes, da Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito, solicitou um laudo toxicológico da vítima, que deu positivo para consumo de bebida alcoólica.



Também foi solicitado um laudo de vistoria do veículo e nenhuma anomalia mecânica foi encontrada na patinete.





Duas pessoas que estavam com a vítima no dia do acidente relataram que também usaram o mesmo veículo. Elas acreditam que Roberto teve um desequilíbrio, mas afirmam não ter visto o momento exato da queda.





De acordo com o delegado, as investigações foram encerradas sem indiciamento, uma vez que o fato de a vítima ter ingerido álcool contribuiu para o desequilíbrio durante a condução da patinete.