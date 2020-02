Bombeiros encontram corpo de criança arrastada por correnteza em cachoeira de Esmeraldas

AM

O caso ocorreu no fim da tarde desse domingo (2). Menino de 10 anos estava com a família quando o acidente ocorreu (foto: Facebook/Reprodução) corpo do menino de 10 anos levado pela correnteza enquanto brincava na cachoeira Ponte Quebrada, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu no fim da tarde desse domingo durante um passeio em família. O Corpo de Bombeiros encontrou odo menino de 10 anos levado pela correnteza enquanto brincava na cachoeira Ponte Quebrada, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu no fim da tarde desse domingo durante um passeio em família.





As buscas pela criança foram interrompidas por volta de 4h desta segunda-feira (3) devido ao risco de uma cabeça d'água atingir a cachoeira, mas foram retomadas por volta de 10h30.





Já às 13h20 militares divulgaram a informação de que o corpo do menino havia sido encontrado. Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, peritos estão no local realizando os trabalhos de praxe.





Ainda não se sabe se a ocorrência entrará para as estatísticas da Defesa Civil do estado como sendo mais uma vítima da chuva em Minas neste ano. Caso essa informação seja confirmada, o número de mortos em decorrência do período chuvoso em 2020 será de 58 pessoas.





O órgão informou que aguarda o boletim de ocorrência para emitir o parecer.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira