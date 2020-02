Defesa Civil de BH alerta para risco de tempestades a partir de amanhã

Os belo-horizontinos devem enfrentar mais chuva forte nesta primeira semana de. Mais cedo, opublicou que a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta uma semana de temperaturas altas, mas clima instável na capital e interior . No início desta tarde, a Defesa Civil de Belo Horizonte informou que há possibilidade de tempestades, com grande volume, a partir de terça-feira.