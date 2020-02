Juiz morre com suspeita de intoxicação por dietilenoglicol em BH

Subiu para cinco o número de pessoas que morreram com suspeita de intoxicação por dietilenoglicol. A polícia investiga a ligação dos casos com o consumo da cerveja Belorizontina, da Backer, na qual a substância foi encontrada.

apurou que a vítima foi identificada como João Roberto Borges, de 74 anos. Ele era juiz titular da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Borges estava internado no Hospital Madre Teresa, no Bairro Gutierrez, Região Oeste de. A assessoria de imprensa do hospital confirmou a morte do paciente, "vítima de intoxicação por dietilenoglicol". O Tribunal Regional do Trabalho de Minas informou que emitirá nota de condolências aos familiares do magistrado e aos servidores da Vara do Trabalho.