Defesa Civil de BH alerta para risco de chuva de granizo neste sábado

Previsão é de chuva de até 30 milímetros na tarde deste sábado (foto: Divulgação/Defesa Civil de Belo Horizonte) Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou um alerta para a possibilidade de chuvas de granizo na capital mineira até às 17h deste sábado. Já choveu forte nesta madrugada, e a precipitação seguiu durante a tarde. divulgou um alerta para a possibilidade de chuvas de granizo na capital mineira até àsdeste sábado. Já choveu forte nesta madrugada, e a precipitação seguiu durante a tarde.

O temporal que se concentrou nesta madrugada, entre 4h e 6h, despejou 59,8 milímetros de chuva na Região Centro-Sul e 44,4 milímetros na Região Oeste de BH, intensificando o escorregamento de lama de barrancos que já tinham começado a desabar sobre vias desde as tempestades iniciadas na última semana. O volume representa perto de um terço do estimado para toda a cidade somente no mês de fevereiro (181,4 milímetros), segundo a Defesa Civil.

A chuva segue sendo motivo de preocupação na capital mineira. A força das chuvas em janeiro deste ano foi a maior já medida em BH. Segundo a Defesa Civil, nesse mês as precipitações médias foram de 776,77 milímetros de chuva, número que supera a média histórica do mês, de 329,1 mm, em 136%. As regiões com maior volume registrado foram a Oeste, com 967,8 mm (294%) e Centro-Sul, com 957,2 (291%).

Veja recomendações da Defesa Civil em caso de fortes chuvas:

-Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;





- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;





- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;





- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;





- Procure estacionar em um local seguro e coberto.