Com solo encharcado, comerciantes de Lourdes transformam sábado em dia de limpeza

Funcionários da limpeza contam com dois caminhões para retirar a lama (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press )

O solo encharcado, em decorrência das últimas chuvas em BH, dificultam o acesso a máquinas pesadas, na Rua Marília de Dirceu, neste sábado, em Lourdes, na Região Centro-Sul. Apesar dos transtornos, comerciantes tentam voltar ao trabalho. O tráfego de ônibus e carros ocorre mesmo sobre as pedras de minério nos pontos onde o pavimento foi destruído.

De um lado, comerciantes com lojas limpas e restabelecidas estão de portas abertas para receber clientes, mas, de outro, muitas lojas fechadas para aluguel estão repletas de lama ainda de terça-feira. Além disso, para piorar a situação, a limpeza contribuiu para o aumento da poeira nos passeios e afugentou possíveis compradores.





Com um compressor de jato de água em mãos e com a ajuda do filho, o faxineiro José dos Santos, de 54 anos, lutava para retirar as camadas de lama do estabelecimento para aluguel, na Rua Marília de Dirceu com Rua Felipe dos Santos.





"Encontrei um metro de lama nas paredes e um palmo de barro acumulado. A loja está para alugar Eno dono só me pediu para vir hoje limpar. Tem trabalho aqui para sábado e domingo", disse José dos Santos.





O rastro de lama que saiu do imóvel se espalhou pela calçada e invadiu a frente de várias lojas que lutaram para superar os estragos e voltar a funcionar já na quarta-feira. "Infelizmente, esse tipo de problema faz parecer que ainda há problemas e os clientes ficam sem saber se já estamos funcionando normalmente. Mas praticamente todos os comerciantes atingidos já estão funcionando", disse a proprietária de uma pastelaria, Yara Bahia.





Na Avenida Prudente de Morais com Rua Joaquim Murtinho, que ficou coberta com mais de um palmo de lama, as ruas e passeios já estão completamente limpos. Na Barragem Santa Lúcia ainda há muita lama. Uma enorme cratera continua aberta, impedindo o trânsito na esquina com a Rua Engenheiro Zoroastro Torres.





Cerca de 25 funcionários de limpeza, a serviço da Prefeitura de Belo Horizonte, removem lama e barro do pavimento e do passeio com o auxílio de dois caminhões.