Prefeitura de BH acelera obras para garantir fluidez ao trânsito antes da volta às aulas

Na unidade Buritis do Colégio Batista, cuja região foi castigada por alagamentos, o início das aulas foi remarcado para 10 de fevereiro (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

O retorno às aulas nas escolas particulares, na próxima semana, será uma prova de fogo para o trânsito de Belo Horizonte e a estrutura viária comprometida, especialmente nas regiões Centro-Sul, Oeste e Barreiro, após o temporal de terça-feira. Para as vans e os veículos particulares voltarem a circular, a prefeitura corre contra o tempo a fim de desobstruir vias públicas tomadas pela lama, limpar bueiros, retirar entulho e deixar a as áreas mais atingidas em condições de tráfego. Apenas na capital, estarão de volta 150,6 mil estudantes de 812 escolas, do ensino infantil ao médio, informa o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep), com base no Censo Escolar 2018/Inep/MEC. Em Minas, serão 649,8 mil alunos de 3,8 mil escolas.

A llimpeza da rua já foi feita, mas a semana extra será usada para finalizar as obras de melhoria na escola, que foram prejudicadas pelas chuvas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Zuleica explicou que, em função das chuvas, há muitas vias públicas com lugares interditados. “Algumas ainda estão com várias máquinas e tratores. Com o aumento do fluxo de veículos, a tendência é piorar ainda mais. Nossa intenção é não tumultuar ainda mais a situação. Por isso o sindicato pediu que as próprias escolas avaliassem. Não queremos transformar a volta às aulas em mais um problema para a cidade, neste momento. O Buritis, por exemplo, está em situação caótica. O trânsito já era um dificultador, imagine agora”, disse a presidente.





FLUXO A unidade do Colégio Batista no Bairro Buritis (Rua Pedro Laborne Tavares), na Região Oeste, foi bastante “prejudicada pelas chuvas”, diz o diretor-geral, Valseni Braga. “Já adiamos a volta às aulas e avisamos as famílias. E a comunidade escolar recebeu bem o adiamento, porque todos viram que não é um problema da escola”, acrescentou. No primeiro temporal (23 de fevereiro), conta Valseni, “a região da escola foi inundada e a gente limpou, com o apoio da prefeitura. Na terça-feira passada, inundou de novo. E as fortes chuvas ainda acabaram atrasando as obras de melhoria que estávamos fazendo na escola”.





O diretor-geral explicou que a intenção é colaborar para não causar mais problemas ao trânsito, pois alguns pais teriam dificuldade em chegar à escola. “Assim, resolvemos dar mais uma semana de 'folga', e isso não terá um impacto tão grande. As aulas serão repostas, o calendário será refeito e comunicamos as famílias. Vamos usar dias não letivos, talvez alguns sábados.”





Já a escola do Sesi-Goba, na Região do Barreiro, abre as portas aos 630 alunos, de 6 a 15 anos, na próxima segunda-feira. O gerente Albert Martins informa que, embora não tenha havido danos ao prédio, o acesso ficará prejudicado com os estragos na Avenida Tereza Cristina, na Região Oeste da capital. Mesmo com o problema principal na via tendo sido solucionado ontem – uma cratera que se abriu na altura do Bairro Nova Suíça –, ainda há muitos danos ao longo da avenida. “Sentimos, aqui, os impactos no trânsito.”





HISTÓRIAS CRUZADAS Nesses dias “pós-dilúvio”, cada belo-horizontino tem seu relato. “Devido à queda de um muro próximo, que acabou atingindo os postes e derrubando a fiação, ficamos sem energia da noite de terça a quinta-feira. Mas isso não afetará a retomada das aulas. Como estamos localizados em uma parte mais alta da rua, não fomos atingidos pela inundação, nem acumulou muito barro em nossa porta. Talvez alguns pais possam ter apenas certo transtorno para chegar à escola, já que algumas vias, aqui no Buritis, estão interditadas”, afirma o diretor financeiro da Escola Athena (Rua Pedro Laborne Tavares, no Buritis), Pedro Santana.





Moradora do Barreiro, região muito castigada na terça-feira, a auxiliar administrativa do Colégio Maria Clara Machado, na região, diz que as aulas serão retomadas normalmente. “Na região da Avenida Raja Gabaglia, houve estragos, como a queda do muro do Hospital Madre Teresa, mas aqui na nossa escola não tivemos problema. Assim, as aulas serão retomadas normalmente. Nossa preocupação é outra: nós, que trabalhamos longe, estamos sofrendo muito, principalmente com os desvios de trânsito. Fica tudo mais lento. A gente demora um pouco mais, mas chega. É contar com a compreensão de todos. Tomara que resolvam isso rapidamente.”