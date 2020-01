Após temporal e estragos, saiba se vai chover em BH no fim de semana

O temporal que atingiu Belo Horizonte na última terça-feira causou mais estragos e preocupação. Desta sexta-feira até às 8h de sábado, a Defesa Civil de BH emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva – de 20 a 30 milímetros – com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h.

O calor durante o dia também continua, o que pode contribuir para os temporais durante o fim da tarde e noite. De acordo com o instituto, essas são chuvas típicas de verão, que ocorrem devido ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade.

Nesta sexta-feira, BH atingiu a máxima de 32,3°C e mínima de 20,2. Sábado e domingo as temperaturas também variam. De acordo com meteorologistas, se ocorrer mudança no clima, deve ser a partir do meio da próxima semana.