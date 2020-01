Sabará e Raposos ainda lutam contra danos após temporais

Em Raposos, há mais de 2 mil desalojados após o Rio das Velhas transbordar. Outros 680 estão desabrigados (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)



Em Sabará e Raposos, na Grande BH, equipes da prefeitura limpam as ruas, avenidas e praças, que ainda ontem tinham muita lama. De acordo com informação das autoridades municipais de Sabará, a prefeitura elaborou projeto de lei que prevê a isenção total do IPTU 2020 para os imóveis atingidos pelas chuvas deste mês. O benefício será concedido aos proprietários e locatários dos imóveis residenciais e comerciais.



Em Sabará, prefeitura encaminhou projeto para dar isenção total de IPTU para casas e comércios atingidos pela chuva (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) chuvas. Conforme divulga a prefeitura, trata-se de uma vítima de afogamento, ainda não identificado, do sexo masculino, localizado pela Polícia Militar. O corpo foi encontrado no Rio Arrudas, em General Carneiro. O projeto foi encaminhado àna quarta-feira e, após aprovação pelo Legislativo, a prefeitura informará prazos e documentação necessária para solicitação do benefício. Segundo os técnicos municipais, a previsão inicial de vencimento do IPTU é maio de 2020.A cidade já registra um óbito em decorrência das. Conforme divulga a prefeitura, trata-se de uma vítima de afogamento, ainda não identificado, do sexo masculino, localizado pela. O corpo foi encontrado no Rio Arrudas, em General Carneiro.





Raposos

Em Raposos, também na Grande BH, o mutirão da limpeza está em ação, com retroescavadeira, caminhões, caminhões-pipa e ajuda de voluntários. No município cortado pelo Rio das Velhas, há 2.080 desalojados, 680 desabrigados, 40 casas interditadas e mais 10 condenadas.



Duílio Bernardino Silva, de 72 anos, aproveitou o sol de ontem para tentar secar o que sobrou após a enchente (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)



Amanhã, o prefeito de Raposos, Sérgio Silveira Soares (PSB) irá a Brasília (DF), para encontro com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. O objetivo é pedir agilidade na liberação da verba, e a permanência da Defesa Civil Federal, na cidade.



Com o sol brilhando na manhã de ontem, muita gente aproveitou para secar a roupa, pendurando até na grade da frente da casa. “Temos que aproveitar as horas de tempo bom. Venham aqui dentro ver a situação”, convidou a equipe do Estado de Minas, para entrar na sua quitinete, na Rua Herval Silva, no Centro da cidade, o ferramenteiro aposentado Duílio Bernardino Silva, de 72 anos. Ele foi retirado de casa pelos bombeiros e conta que a água chegou quase ao teto. Pendurando a toalha na grade, revelou, com gratidão: “Essa aqui foi doada”.