Amostras de lama são recolhidas em Santa Luzia para verificar boato de contaminação

Sujeira carregada pelo Velhas. População ficou preocupada com boatos que circularam em redes sociais sobre presença de rejeitos de minério (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press )

Mesmo tendo passado por outros momentos de aflição em enchentes que se repetiram ao longo de décadas, os moradores de Santa Luzia, atingidos pela cheia do Rio das Velhas na madrugada do sábado passado, estão assustados com a quantidade de barro e rejeitos de minério que invadiram casas, terrenos e ruas dos bairros às margens do curso d'água. Os boatos que correm na cidade da Grande BH é que uma mineradora aproveitou as fortes chuvas para despejar rejeitos no leito do rio ou que uma represa abriu suas comportas para dar vazão à quantidade de água acumulada.

A irmã Maria Helena, do convento de Macaúbas, em Pinhões, local que acolheu desabrigados, disse que “circulou a notícia de que as comportas de uma represa seriam abertas, mas nada foi confirmado oficialmente”. A fazenda de propriedade do convento foi atingida. O gado ficou ilhado e uma vaca morreu quando paria, ao ser picada por uma cobra. Moradores do entorno tiveram a ajuda das irmãs para salvar crianças e pertences.





Na Avenida Raul Teixeira da Costa, que liga o Centro Histórico à Cidade Baixa, contornando os bairros centrais, o trecho construído, segundo moradores, há menos de uma década teve parte de sua extensão interditada e a lama ultrapassa os muros de contenção em quase um metro de altura, além de provocar o desabamento das laterais do canal. O trabalho de limpeza é incansável e em alguns pontos a previsão é de que dure ainda mais alguns dias para que as casas se tornem habitáveis.





“O que mais me impressionou foi que, apesar de a enchente ter sido menor que a de 1997, naquele ano a água era mais limpa. Agora foi muita lama, densa, com muito minério. Não sabemos até onde isso pode significar riscos à nossa saúde”, comenta o comerciante e atleta Reginaldo Alfredo Ferreira, de 64 anos, que mora no Bairro Moreira desde 1974. A região fica na entrada de Santa Luzia, para quem chega pela via Beira Rio, ligação entre a BR-381 e a parte histórica do município. Apesar de estar a 300 metros do leito do rio, a casa e o bar de Reginaldo foram atingidos, com a água chegando a 1,20m no interior da residência.





Ele e a esposa, Ângela Maria Rodrigues Ferreira, de 58, professora aposentada, tentam há uma semana limpar o imóvel. “Perdemos quase todos os móveis e roupas”, conta, mostrando uma centena de medalhas conquistadas em sua trajetória no atletismo. A esposa lamenta a perda de mil títulos de sua biblioteca, constituída ao longo da carreira no magistério.





O comerciante disse que houve um alerta no dia anterior e todos ficaram atentos. Entretanto, o leito do rio que havia subido começou a baixar e todos foram dormir, por volta das 23h da sexta-feira da semana passada.





Susto à noite Por volta da 1h de sábado, recebeu telefonema de um amigo que alertava sobre enchente no Bairro Borges, em Sabará, vizinho a Santa Luzia, nas imediações da ponte sobre o Rio das Velhas, na BR-381. Ao chegar ao portão, a água estava na calçada. “Em menos de meia hora já estava tudo tomado pela lama.” O prejuízo estimado é de R$ 8 mil. Ele contabilizou 27 carrinhos carregados de entulho e roupas perdidas na tragédia.





Em Pinhões, os moradores próximos ao rio estão sem previsão de quando tornarão suas casas habitáveis. A aposentada Fátima Augusta Francisco, de 63, deixou sua residência no Bairro Ribeiro de Abreu para ajudar os familiares na limpeza de suas casas. O imóvel pertence à mãe de Fátima, que morou por mais de 80 anos no local. “Ela viu muitas enchentes, inclusive a antiga casa foi tragada por um transbordamento no fim dos anos 1950”. Ontem, ela usava uma mangueira para tirar a lama de móveis e paredes. O irmão, Wagno Pereira dos Santos, de 50, pedreiro e pintor industrial, disse que contou com a ajuda de amigos e da comunidade para tirar inúmeros carrinhos de lama. “Eles levaram quase uma semana limpando o grosso da lama e agora estou aqui para ajudar na desinfecção”, comentou Fátima.





solidariedade Dona de uma casa de rações na entrada de Pinhões, Cleonice Cipriano, de 37, passou o fim de semana passado limpando a sujeira acumulada em sua loja. “A minha sorte foi a solidariedade da comunidade”, afirma. Às 6h de sábado, foi avisada por vizinhos sobre o risco para sua loja. “Foi o tempo suficiente de eu chegar e retirar as coisas e o rio subiu rapidamente”. O prejuízo ficou somente nos gastos com a limpeza do estabelecimento.





A solidariedade marcou e amenizou a tragédia deste ano no município. A presteza, a empatia da população fora das áreas de risco e a disposição em ajudar talvez tenham contribuído para que não houvesse vítimas de morte desta vez, lembra, emocionado, o pintor Wagno Santos. “Todos se ofereceram para ajudar na evacuação de pessoas com dificuldades de locomoção, a tirar objetos das casas e a limpar toda a sujeira posterior à inundação.”