Belo Horizonte em alerta para pancadas de chuva de até 30 milímetros nesta tarde

Trabalhadores na Barragem Santa Lúcia removem o barro da Avenida Prudente de Morais antes das chuvas (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A.Press)

Em Lourdes, a Praça Marília de Dirceu não pode ser pavimentada até que solo seque. Mais chuvas preocupam (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A. Press)

RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA:

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora até domingo (2/2), às 8h. O volume pode ser considerável, entre 20 e 30 milímetros, mas apesar de não chegar próximo dos grandes volumes que arrasaram a cidade, acima de 100 milímetros, preocupa pois o solo está encharcado e ainda sob alerta de instabilidade geológica.Nas áreas ainda em recuperação qualquer alerta traz preocupação entre os trabalhos de limpeza e restabelecimento de atividade comerciais e de acessos, como na Avenida Teresa Cristina, no Betânia, Região Oeste, a Avenida Mário Werneck, no Buritis (Oeste), a Prudente de Morais, na Cidade Jardim, a Barragem Santa Lúcia e Lourdes (Centro-Sul).A força das chuvas neste primeiro mês do ano foi a maior já medida. Segundo a defesa civil, em janeiro de 2020 as precipitações médias foram de 776,77 milímetros de chuva, número que supera a média histórica do mês, de 329,1 mm, em 136%. As regiões com maior volume registrado foram a Oeste, com 967,8 mm (294%) e Centro-Sul, com 957,2 (291%).