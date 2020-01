São 2000 famílias afetadas pelas chuvas em Raposos; barrancos e encostas começam a deslizar

Entrada de Raposos na última sexta-feira (24) (foto: Jair Amaral/EM.DA.Press)

Após o temporal desta terça-feira (28), a situação em Raposos, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi agravada em função de bueiros obstruídos em vias do município. De acordo com a secretária de desenvolvimento social, Ana Mota, ruas chegaram a alagar após a chuva porque moradores descartaram entulhos nas bocas de lobo durante a limpeza das moradias.

A maior preocupação no município, atualmente, são os barrancos e encostas que começaram a deslizar e colocaram casas em risco. Durante esta quarta-feira (29), a Defesa Civil realizou vistorias nas casas em área de maior risco e foram interditadas 40 moradias no Bairro Recanto Feliz. De acordo com a secretária, famílias do bairro tiveram que deixar as moradias e buscar abrigo na casa de parentes e amigos.

Cerca de 600 pessoas estão nos abrigos fornecidos pela Prefeitura, situados em três pontos do município: Creche do Recanto Feliz, Escola Doutor Francisco dos Santos Cabral e Escola Sagrado Coração de Jesus.

Ainda segundo Ana Mota, não houve feridos após o temporal desta quarta-feira (27).

A Prefeitura de Raposos informa que os entulhos já foram retirados das ruas mais atingidas da cidade e agora as vias serão lavadas.