Chuva na Grande BH: abertura de comportas de barragem pode piorar situação de Raposos

Bairro Várzea do Sítio em Raposos, na Região Metropolitana de BH (foto: Jair Amaral)

A dramática situação de Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte - município que já acumula A dramática situação de, na- município que já acumula mais de mil famílias desabrigadas por conta de desdobramentos da chuva intensa que atinge a Grande BH desde quinta-feira (23) - pode ficar ainda pior nas próximas horas desta sexta (24).





há previsão de que as comportas da barragem Rio de Peixe, em Rio Acima, que fica a 25 Km de Raposos, sejam abertas à partir das 14h, já que a estrutura correria risco de transbordamento.



"O cálculo é de que essa água leve cerca de uma hora e quarenta minutos para chegar até nós. Começamos a remoção das famílias localizadas nas áreas de risco na noite de ontem, mas ainda há moradores ilhados, porque o Corpo de Bombeiros foi embora pela manhã. Nós ainda aguardamos a chegada da nova equipe. Então, estamos, sim, apreensivos", afirma Ana Mota.



Ainda de acordo com a Secretária, os moradores teriam sido treinados em março deste ano pela Vale acessar rotas de fuga. Na ocasião, por conta do aumento do risco iminente de rompimento da barragem B3/B4, da mina Mar Azul, situada em macacos. Os rejeitos dessa estrutura levariam uma hora e 46 minutos para alcançar Raposos.





O bairro mais afetado pelos alagamentos do município é o Várzea do Sítio. As casas de todas as 300 famílias que habitam no local estão submersas. Apontada pela Defesa Civil como cidade mais afetada pelas chuvas em BH, Raposos já mobiliza uma espécie de força-tarefa para contornar os estragos provocados pelo temporal, composto pela Defesa Civil Estadual, Secretária de Estado de Meio Ambiente, entre outras autoridades.



Questionada pela reportagem, a Defesa Civil Estadual não informou quais providências serão tomadas para amenizar as consequências da possivel abertura das comportas da barragem de Rio de Peixe, nem como pretende orientar a população ilhada em Raposos. Afirmou, no entanto, que a situação está sendo monitorada.