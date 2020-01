Avenida Cristiano Machado é fechada novamente nos dois sentidos

(foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)





A Avenida Cristiano Machado começou a tarde desta sexta-feira interditada novamente. Segundo a BHTrans, a chuva não provocou um novo transbordamento, mas o fechamento é preventivo. Perto da Estação São Gabriel, a reportagem do Estado de Minas mostrou a situação do Córrego do Onça, que está com o nível mais alto.









A BHTrans alerta que, assim como ocorreu pela manhã durante o alagamento no cruzamento com a Avenida Sebastião de Brito, entre os bairros Dona Clara e Primeiro de Maio, algumas linhas de ônibus estão desviadas. Veja:





As linhas 62, 66 e 6030 (somente no sentido Centro-Bairro)) estão sendo desviadas devido ao alagamento da Cristiano Machado. Sentido Bairro:Av. Risoleta Neves, Av. Saramenha, Av. Cristiano Machado. Sentido Centro: Cristiano Machado, Av. Waldomiro Lobo, Av. Risoleta Neves, Cristiano Machado.





Desvio linhas 503/504 sentido Bairro/São Gabriel. ...Rua Quintino Bocaiúva, Rua Aristóteles Ribeiro Vasconcelos (direita), Rua Valdívio Conrado, Rua Pedro Vicente, Rua do Contorno, Anel Rodoviário, Estação São Gabriel. No sentido Bairro este mesmo itinerário invertido.