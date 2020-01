Após queda de forro do teto, BH Shopping funciona normalmente hoje

#URGENTE

Com a tempestade da noite desta terça-feira, parte do teto do BH Shopping caiu, assustando as pessoas que estavam lá. #chuva #chuvaembh #estadodeminas #BHShopping pic.twitter.com/8R7M4ET7Il — Estado de Minas (@em_com) January 29, 2020

Isto foi Hj no BH Shopping %uD83D%uDE33%uD83D%uDE33%uD83D%uDE33%uD83D%uDE33Zona Sul de BH%uD83D%uDE33%uD83D%uDE33Quando eu falo que BH esta me lembrando o Titanic %uD83D%uDE28%uD83D%uDE31%uD83D%uDE33 #ChuvasEmBH #chuvasemMinas Primeiro era o problema da Backer, AGORA CHUVA, Pânico do Corona Vírus %uD83D%uDE33%uD83D%uDE33%uD83D%uDE33Estamos no Titanic só pode%uD83D%uDE31 pic.twitter.com/IPMsqpUfqU %u2014 Lânio Corrêia %uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF8%u2764%uFE0F (@laniocorreiaa) January 29, 2020

A assessoria de imprensa do, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, informou que o centro de comprasna manhã desta quarta-feira. Ontem, durante o temporal que atingiu as regiões Centro-Sul e Barreiro, parte do forro do teto do 4º andar cedeu.