Hospital Luxemburgo descarta alarde e garante que estrutura do prédio não corre risco

Por meio de nota, o hospital informou que já estão sendo instaladas lonas para reduzir os efeitos erosivos da chuva. Também será contratada uma consultoria técnica para ações de longo prazo, consolidando a ausência de riscos. “É importante destacar que as áreas em questão, não têm nenhuma ligação com o local de atendimento aos pacientes. Mesmo diante da atestada ausência de risco eminente, a gestão manterá as ações preventivas até segunda ordem, priorizando o sentimento de segurança de seus colaboradores”, finaliza a instituição.

Imagens que circularam nas redes sociais mostrando uma grande área deàs costas do terreno do, localizado no bairro de mesmo nome, na Região Centro-Sul de, causaram preocupação em moradores da capital. Entretanto, os responsáveis pelo hospital garantem que não há ameaça de desabamento e que os pacientes não correm perigo.“Aesteve aqui na segunda-feira quando começou o deslizamento. Eles não emitiram nenhum laudo alarmante. Eles confirmaram que o deslizamento não afetou a estrutura do prédio”, afirmou Talita Mendes, integrante da equipe de marketing do hospital. “Hoje técnicos da Sudecap estiveram no local, acompanhados de nosso pessoal de engenharia, e reafirmaram que não tem nenhum problema na estrutura. Também não emitiram nenhum alerta de evacuação”, acrescentou.De toda forma, Talita ainda ressaltou que o setor em que os pacientes ficam internados não se encontra próximo ao local do deslizamento. “Outra questão importante a se destacar é que o setor do hospital que aparece nas imagens, na beira do barranco, é da área administrativa, que é facilmente deslocada em caso de uma necessidade. A ala onde ficam os pacientes não é totalmente independente, mas fica em um setor completamente afastado”, relata.A funcionária da instituição ainda faz um pedido: “O mais importante neste momento é não alarmar ninguém.. E, da chuva de ontem para hoje, o único deslizamento foi mais perto das casas que ficam localizadas aqui perto do hospital”.Questionada sobre um possível plano parado local em caso de necessidade, Talita foi direta. “Não é o caso agora, mas todo hospital tem que ter esse plano B. Na época em que teve o incêndio, por exemplo, o hospital só evacuou a área administrativa”, destacou, relembrando episódio de setembro de 2019, quando uma queimada consumiu boa parte da área próximo ao hospital.