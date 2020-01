(foto: Juarez Rodrigues/EM )

Ver galeria . 44 Fotos Estabelecimentos comerciais inundados, carros arrastados e ruas destruídas: temporal causou danos em BH (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press e Túlio Santos/EM/D.A Press )

As pancadas de chuva que arrasaram Belo Horizonte na noite de terça-feira (28) não prometem trégua antes desta quinta (30). O alerta é da Defesa Civil de Belo Horizonte.Segundo o último boletim emitido pelo órgão,nas próximas horas. As precipitações devem ser acompanhadas por ventos fortes. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de chuva a qualquer hora do dia, com maior concentração à tarde e à noite.