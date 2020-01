'Meu medo era desabar tudo', diz advogada que estava no BH Shopping

(foto: Reprodução ) 5 meses no primeiro andar do BH Shopping, na última loja. De repente, ouvi um barulho de vidro quebrando e uma gritaria. Cheguei na porta da loja pra ver o que era e parte do teto do shopping tinha desabado. "Estávamos eu, meu marido e nossa bebê deno primeiro andar do, na última loja. De repente, ouvi um barulho de vidro quebrando e uma gritaria. Cheguei na porta da loja pra ver o que era e parte dodo shopping tinha desabado.



Nós estávamos perto de uma escada que levava ao estacionamento subterrâneo, então, descemos por ali, atravessamos o estacionamento e pegamos o elevador para o terceiro andar. Chegando lá, as lojas ao redor do vão central estavam fechadas e os corredores e escadas rolantes interditados com fita zebrada. Tivemos que dar uma volta pra chegar ao estacionamento. Aí, mais tensão. Ficamos cerca de 30 minutos sem conseguir sair do lugar, porque estava engarrafado.



Quando, finalmente, chegamos ao nível da rua, vimos que o shopping estava alagado. As bocas de lobo estavam jorrando água, ninguém conseguia chegar às cancelas. Para que fosse possível sair, o shopping abriu as grades laterais. Só fiquei tranquila na hora que cheguei em casa. Nunca senti tanto pavor na minha vida. Meu medo era desabar tudo. Não tivemos qualquer orientação da administração do shopping. Olhando pra cima, dava pra ver muitos bolsões de água no quarto andar ainda, e muita umidade. Eu só queria sair dali com minha família."