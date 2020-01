Chegada de frente fria deve levar chuva para todo o estado semana que vem

Chuvas intensas devem continuar em Minas Gerais nos próximos dias (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 02/12/2019)







chuvas intensas devem continuar em Belo Horizonte e se espalhar para o restante do estado na semana que vem. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com o solo encharcado, aumenta o risco de deslizamentos de terra, Asintensas devem continuar eme se espalhar para o restante do estado na semana que vem. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (). Com o solo encharcado, aumenta o risco de deslizamentos de terra, como o que ocorreu na manhã desta sexta-feira em Nova Lima, onde um ônibus foi atingido por uma pedra









“Domingo tem abertura de sol, a frente fria se enfraquece um pouco mais. Mas a alta umidade favorece pancadas de chuva. Na terça, chega outra frente fria”, explicou. O sistema que vai ficar sobre o estado vai espalhar a chuva por todas as regiões.





Segundo o meteorologista, em Belo Horizonte já choveu 25% a mais do esperado para janeiro. A temperatura mínima na capital hoje foi de 19,2°C e a máxima deve chegar aos 27°C. No fim de semana, as temperaturas variam entre 18°C e 28°C.





No interior de Minas, no sábado e domingo, o cenário é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva no Triângulo Mineiro, Sul, Zona da Mata e Campo das Vertentes. No domingo, as regiões Norte e Leste ficam sem chuva. A maior temperatura em Minas Gerais será de 38°C e a menor 14°C, no Sul.