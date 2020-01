Ônibus é atingido por pedra que caiu de barranco na MG-030, em Nova Lima

Pedra atingiu a parte da frente do veículo (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)







ônibus foi atingido por uma rocha na manhã desta sexta-feira na MG-030, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM) do município, responsável pelo trecho, há feridos e a chuva teria contribuído para o deslizamento de terra.



Ver galeria . 16 Fotos Ônibus da linha 3837 seguia pela MG-030 no sentido Raposos quando foi atingido por uma pedra. Algumas pessoas ficaram feridas (foto: Jair Amaral/EM/DA Press )

Umfoi atingido por umana manhã desta sexta-feira na, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM) do município, responsável pelo trecho, há feridos e a chuva teria contribuído para o deslizamento de terra.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram socorridas pelos militares e outras duas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Informações do local dão conta que as pessoas sofreram ferimentos leves. Elas foram levadas ao Hospital Nossa Senhora Aparecida.



O trecho é de pista simples e precisou ser interditado. Para evitar a área, é preciso cortar caminho por dentro de Nova Lima. O Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Nova Lima para mais informações sobre o caso e aguarda resposta.