Polícia investiga vídeo gravado por funcionário em fornecedor da Backer

(foto: Túlio Santos )

A operação da Polícia Civil em uma dasdafoi motivada por uma denúncia de que houvenos produtos na empresa Imperquímica.Um homem que não quis se identificar mostrou à reportagem do EM curtos trechos de um vídeo que teria sido gravado por um ex-funcionário da fornecedora em que assão supostamente misturadas em um mesmo galão. Segundo ele, as imagens foram entregues aos policiais.Os investigadores vão apurar se houve algum tipo de adulteração na empresa fornecedora, com a troca do monoetilenoglicol pelo dietilenoglicol, que seria uma substância mais barata.No entanto, a suposta adulteração, ainda em apuração pelos investigadores, não explica como aconteceu a, já que, segundo a Backer, as substâncias usadas no processo de resfriamento não têm contato com o produto. De acordo com a cervejaria, as substâncias que resfriam o mosto quente (cerveja pronta para ir ao fermentador) passam por serpentinas que não têm contato com a bebida.Na tarde desta quinta-feira (16), policiais civis estiveram na empresa que fornece o monoetilenoglicol para Backer, no Bairro Vila Paris, em Contagem, onde cumpriram mandados de busca e apreensão.A Backer não se pronunciou sobre como problemas com fornecedores poderiam causar a contaminação de vários lotes e várias marcas da cervejaria. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que foram recolhidos documentos e produtos químicos da fornecedora da Backer e que, entre as testemunhas ouvidas no caso, está um ex-funcionário da fornecedora de insumos químicos.“Os advogados da cervejaria apresentaram o ex-funcionário da empresa química para prestar depoimentos. Eles tiveram amplo acesso à produção desta prova (depoimento), tendo inclusive a oportunidade de fazer perguntas”, diz a PC.Representantes do Ministério da Agricultura informaram que, de acordo com perícias já realizadas pelo órgão, a contaminação foi detectada na água usada para a fabricação das cervejas da Backer. O resultado da análise indicou que a contaminação não foi restrita a apenas um tanque, mas vários. Por isso, existe a possibilidade de intoxicação de outras marcas da Backer.