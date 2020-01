Pai de criança com doença rara pede ajuda após enchente destruir bazar no Barreiro

Marcelo Dutra conta que família começou o bazar há três anos, vendendo peças doadas (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)





Dezenas de moradores do Bairro Vale do Jatobá, no Barreiro, se mobilizaram na manhã desta quinta-feira para tentar limpar os estragos provocados pelo forte temporal que atingiu a região na noite passada. Entre eles está o pai de um menino de apenas 3 anos que sofre de uma doença rara. Eles tinham um bazar para arrecadar dinheiro para o tratamento, mas o espaço foi invadido pela água e a maioria das peças foi destruída.









Rua Agenor Nonato de Souza, o carro de Marcelo foi um dos arrastados pela enxurrada na noite de ontem. “Tinha 20 minutos que eu havia chegado e sairia de novo. Quando fui dentro de casa e voltei, a enxurrada estava muito alta”, contou. “A água invadiu o bazar, carregou o carro e destruiu tudo. Roupas, sapatos, bolsas, cintos”, explicou. A casa onde ele mora com os quatro filhos não foi atingida pela água, mas os vizinhos não tiveram a mesma sorte.



Ver galeria . 26 Fotos Mais um temporal provocou estragos em Belo Horizonte nesta semana. Desta vez, as regiões Oeste e Barreiro estão entre as mais atingidas (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press )

Além de perder 80% das peças doadas para que vendesse no bazar, que fica na Rua Agenor Nonato de Souza, o carro de Marcelo foi um dos arrastados pela enxurrada na noite de ontem. "Tinha 20 minutos que eu havia chegado e sairia de novo. Quando fui dentro de casa e voltei, a enxurrada estava muito alta", contou. "A água invadiu o bazar, carregou o carro e destruiu tudo. Roupas, sapatos, bolsas, cintos", explicou. A casa onde ele mora com os quatro filhos não foi atingida pela água, mas os vizinhos não tiveram a mesma sorte.





Nesta manhã, Marcelo tentava limpar o bazar e recuperar algumas peças. Ele explicou que apenas as que estavam nos cabides não foram atingidas pela água. Os filhos mais novos precisaram ser levados para a casa da avó.















Mais cedo, ele publicou vídeos em seu perfil no Facebook mostrando os estragos. Ele também usa a página para divulgar a situação de Miguel e pedir auxílio.





Marcelo pede que, quem puder ajudá-los, entre em contato pelo telefone (31) 99110-0899 ou pelo Facebook https://www.facebook.com/marcelodutra.dutra.395





Asfalto danificado

Igreja evangélica ficou alagada na noite passada (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)

Ainda na Rua Agenor Nonato de Souza, um grupo de pessoas fazia a limpeza de uma igreja evangélica. O templo aparece em um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostrando fiéis de pé sobre as cadeiras depois que a água invadiu o imóvel.





Funcionários da prefeitura também limpavam a rua, que teve o asfalto danificado. Na Avenida Tereza Cristina, que precisou ser bloqueada após o transbordamento dos córregos Ferrugem e Arrudas, lama e grandes pedaços de asfalto eram vistos na pista. Uma delas ainda estava parcialmente interditada nesta manhã.





Por meio de nota, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) informou que “já está trabalhando para recompor os pavimentos das vias afetadas pelas chuvas de ontem (15), incluindo o bairro Vale do Jatobá e a avenida Teresa Cristina”.





Previsão do tempo





Segundo a Defesa Civil da capital, a previsão do tempo indica que pode haver mais pancadas de chuva nesta quinta-feira, acompanhada de raios e rajadas de vento à tarde. A temperatura máxima na capital deve chegar aos 31°C e a umidade relativa do ar é de 50%.