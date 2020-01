Belo Horizonte tem chuva forte e granizo nesta terça-feira

(foto: Clima Ao Vivo/Reprodução)

O tempo quente em Belo Horizonte dá licença para a chuva que promete refrescar a capital mineira nesta terça-feira. Nas regiões Leste, Centro-Sul, Noroeste e Oeste choveu extremamente forte com volume de precipitações acima de 5 milímetros. Segundo a Defesa Civil Municipal, foi registrada ocorrência de granizo no Bairro Paraíso, Região Leste e na Pampulha.



Segundo o meteorologista Cléber Souza, a chuva é resultado do aumento da umidade com o declínio de temperatura. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com previsão de chuva em toda Grande BH. A mínima fica em 20 graus e a máxima em 32°C.





Ainda segundo o Inmet, a previsão é que somente o Norte de Minas fique sem precipitações. No restante do estado a chuva também deve ocorrer no fim da tarde. “Essa é uma chuva típica de verão, as temperaturas sobem bastante e com umidade causam instabilidades”, explicou o meteorologista Cléber Souza.

Frio no fim de semana

Ainda de acordo com o meteorologista, uma frente fria deve chegar no estado nesta sexta-feira causando chuvas na região metropolitana de Belo Horizonte com mais frequência. “O aumento da umidade pode fazer chover o dia todo pelo menos até terça-feira”, completou Cléber.

Recomendações

Durante a chuva de granizo, a Defesa Civil de Belo Horizonte recomenda que a população siga algumas orientações:

Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;

Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;

Procure estacionar em um local seguro e coberto.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira