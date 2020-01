Programa Caminhar abre as atividades de 2020 em BH; veja como participar

Tenda é montada nas praças para atender quem pratica a atividade física (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)



Praticantes de caminhada em Belo Horizonte já podem contar com o atendimento do Programa Caminhar, da prefeitura da capital, em 2020. As atividades começaram nesta segunda-feira e são realizadas quinzenalmente, durante todo o ano, em praças nas nove regionais.









Adeptos da caminhada podem passar por testes e exames realizados por profissionais (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)

Sob uma tenda próxima às pistas, as equipes fazem o cálculo do Índice de Massa Corpórea (), aferição da pressão arterial,, de flexibilidade e força. A partir dos resultados, eles orientam os praticantes de caminhada sobre seus objetivos com a atividade e como alcançá-los. A cada 15 dias, as pessoas passam por avaliações diferentes. É um acompanhamento contínuo. Cada dia a pessoa faz uma avaliação diferente, primeiro física, depois cardiorrespiratórias, flexibilidade, depois teste de força. Vamos alternando”, detalha Luciana, ressaltando que a importância de que a população pratique atividades físicas de forma orientada.





O atendimento do Programa Caminhar é realizado das 7h às 9h30. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, no ano passado, 11 mil pessoas passaram pelas tendas do programa. Confira, abaixo, a agenda desta semana. Mais informações estão disponíveis no site da PBH





Quarta, 15 de janeiro - Regional Nordeste

Avenida Bernardo Vasconcelos, esquina com Rua Nossa Senhora da Paz, próximo ao nº 780, bairro Cachoeirinha.





Quinta, 16 de janeiro - Regional Oeste

Praça da Saúde (entre a avenida Silva Lobo e a Rua Viamão), bairro Grajaú.





Sexta, 17 de janeiro - Regional Leste

Avenida dos Andradas (esquina com avenida Mem de Sá), bairro Santa Tereza.