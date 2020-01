De dança a oficina de WhatsApp: espaço em BH tem programação de férias para idosos

Atividades serão realizadas até o dia 24 no Centro de Referência da Pessoa Idosa e têm acompanhamento de monitores (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)



Quem pensa que programação de férias é exclusividade das crianças está enganado. A partir desta terça-feira (7), o Centro de Referência da Pessoa Idosa, no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte, vai oferecer uma série de atividades voltadas para o público acima de 50 anos da capital. É tudo de graça e não precisa de inscrição, só chegar e se divertir. Quem pensa que programação de férias é exclusividade das crianças está enganado. A partir desta terça-feira (7), o, no Bairro, Região Noroeste de Belo Horizonte, vai oferecer uma série de atividades voltadas para o público acima de 50 anos da capital. É tudo dee não precisa de inscrição, só chegar e se divertir.









“O Vida Ativa atende 3 mil idosos em Belo Horizonte. São 46 núcleos regionalizados. (A programação de férias) é uma extensão da atividade para as pessoas não ficarem desassistidas. Uma lição que aprendi no esporte é que tudo na vida é treino, não pode ficar parado”, explicou o secretário de Esportes e Lazer de BH, Elberto Furtado Júnior.









Dança, caminhada e outros esportes estão na programação (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

A iniciativa é promovida pelas secretarias Municipal de Esportes e Lazer e a Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. Ontem, uma equipe de 46 pessoas, entre estagiários, educadores físicos e profissionais de outras áreas participaram de treinamento e dinâmicas para receber o público.





Entre as modalidades oferecidas estão caminhada orientada, dança, vôlei, peteca, boliche, jogos de tabuleiro, teatro, karaokê e até uma oficina que ensina a usar os principais aplicativos para smartphone, como WhatsApp e apps de transporte.





Elberto Furtado Júnior destaca que as atividades são adaptadas para as pessoas com mais de 50 anos, como o vôlei com rede mais baixa, mas isso não impede que o público em geral compareça aos eventos. “É voltado (para elas), não é exclusivo no caso de excluir”, enfatiza.





A programação vai até 24 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. Confira a programação completa:





Hoje, 7 de janeiro

7h30 às 10h30

Caminhada

Dança livre – Zumbinha

Recreação com peteca

13h30 às 16h30

Caminhada

Recreação com bolas, petecas, vôlei adaptado

Oficina de whatsapp e aplicativos





Quarta-feira, 8 de janeiro

7h30 às 10h30

Caminhada

Oficina de Artes

Recreação com bolas, petecas, vôlei adaptado

Jogos: buraco, dama, dominó e etc

13h30 às 16h30

Caminhada

Dança livre – Zumbinha

Jogos: buraco, dama, dominó e etc





Quinta-feira, 9 de janeiro

7h30 às 10h30

Caminhada

Dança livre – Zumbinha

Recreação com bolas de voleibol

13h30 às 16h30

Caminhada

Sessão pipoca





(foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Recreação com bolas, petecas, vôlei adaptado





Sexta-feira, 10 de janeiro

7h30 às 10h30

Caminhada

Boliche adaptado

Oficina de artes

Videokê

13h30 às 16h30

Caminhada

Boliche adaptado

Recreação com bolas de voleibol





Segunda-feira,13 de janeiro

7h30 às 10h30

Caminhada

Recreação com bolas, petecas, vôlei adaptado

Jogos: buraco, dama, dominó e etc

13h30 às 16h30

Caminhada

Dança livre – zumbinha

Jogos: buraco, dama, dominó e etc





Terça-feira, 14 de janeiro

7h30 às 10h30

Caminhada

Dança livre – Zumbinha

Recreação com peteca

Oficina de whatsapp e aplicativos

13h30 às 16h30

Caminhada

Recreação com bolas, petecas, vôlei adaptado

Recreação com peteca





Quarta-feira, 15 de janeiro

7h30 às 10h30

Caminhada

Recreação com bolas, petecas, vôlei adaptado

Jogos: buraco, dama, dominó e etc

13h30 às 16h30

Caminhada

Dança livre – Zumbinha

Jogos: buraco, dama, dominó e etc

Videokê





Quinta-feira, 16 de janeiro

7h30 às 10h30

Caminhada

Dança livre – Zumbinha

Recreação com peteca

13h30 às 16h30

Caminhada

Sessão pipoca

Recreação com bolas, petecas, vôlei adaptado





Sexta-feira, 17 de janeiro

7h30 às 10h30

Caminhada

Boliche adaptado

Recreação com bolas de voleibol

13h30 às 16h30

Caminhada

Boliche adaptado

Recreação com bolas de voleibol





Segunda-feira, 20 de janeiro

7h30 às 10h30

Caminhada

Recreação com bolas, petecas, vôlei adaptado

Jogos: buraco, dama, dominó e etc

13h30 às 16h30

Caminhada

Show de talentos

Jogos: buraco, dama, dominó e etc





Terça-feira, 21 de janeiro

8h30 às 10h30

Caminhada

Dança livre – Zumbinha

Recreação com peteca

14h30 às 16h30

Caminhada

Jogos teatrais

Recreação com bolas, petecas, vôlei adaptado





Quarta-feira, 22 de janeiro

8h30 às 10h30

Caminhada

Recreação com bolas, petecas, vôlei adaptado

Jogos: buraco, dama, dominó e etc

Oficina de Whatsapp e aplicativos

13h30 às 16h30

Caminhada

Dança livre – Zumbinha

Jogos: buraco, dama, dominó e etc





Quinta-feira, 23 de janeiro

7h30 às 10h30

Caminhada

Dança livre – zumbinha

Recreação com peteca

13h30 às 16h30

Caminhada

Sessão pipoca

Recreação com bolas, petecas, vôlei adaptado





Sexta-feira, 24 de janeiro

7h30 às 10h30

Caminhada

Boliche adaptado

Recreação com bolas de voleibol

13h30 às 16h30

Caminhada

Boliche adaptado

Recreação com bolas de voleibol

Encerramento com o grupo músical Trem Chik