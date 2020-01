Festa fecha calendário de Natal em BH com atenção especial a idosos

Grupo de folia de reis animou visitantes na Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)







Um grande festa, com direito a convidados, música, Folia dos Santos Reis Paulo VI e muita alegria estampados nos olhos e rostos de crianças e idosos, enfim, pessoas de todas as idades. Assim foi encerrado ontem o Natal Oficial de Belo Horizonte, que teve presépio montado na Prefeitura de Belo Horizonte, um carrossel na frende do prédio e luzes na Praça da Liberdade. Na despedida, atenção especial a idosos com dificuldade de locomoção levados à festa com ajuda de taxistas.





00:02 - 07/01/2020 Doença desconhecida está além do Buritis e atinge ao menos sete pessoas em Minas a instalação do presépio no edifício da administração municipal se transformou em mote para conhecer seu interior. “Não sabia como era por dentro”, disse Ernesto Silva Souza Silva, de 42 anos. “Foi uma oportunidade para conhecer o local.” Quem também esteve pela primeira vez no prédio da PBH foi Marlene dos Santos Vicente, de 66, que vive no Lar de Idosos Padre Leopoldo Mertens, no Bairro São Francisco. “Nunca tinha entrado aqui. E olha que nasci e cresci em Belo Horizonte. Estou fascinada com o que estou vendo, principalmente a decoração de Natal”, disse ontem, antes de se encantar com a folia de reis.



Para Maria de Fátima Silva Nascimento, de 51, o fechamento do calendário de Natal também foi especial. Ela levou a filha, Carolina Patrícia Silva Nascimento, de 26, e o neto, Bernardo, de 1, para ver os enfeites, conhecer o presépio e a folia de reis. Mas antes da festa, fotos. “É uma oportunidade que temos de visitar o prédio da prefeitura, que, confesso, não conhecia por dentro. Morria de curiosidade de vê-lo”, disse Maria de Fátima.





O casal de funcionários municipais Ricardo Moreira Pedrosa, de 36, e Viviane Cristina, de 36, decidiu levar a filha, a pequena Marina, de 3, para brincar no carrossel colocado em frente a PBH. “Aí resolvemos aproveitar também para ver a folia de reis”, contou o pai.





As aposentadas Zizinha Neves, de 66, e Maria Aparecida dos Santos Colina, de 79, provaram que a festa tradicional mantém seu público cativo. “Fiquei sabendo pelo rádio. Escuto rádio todas as manhãs. E falaram que havia folia hoje (ontem) para encerrar o Natal de BH. Não tive dúvidas. Vim pra cá.” Ela era das mais animadas. Cantou e dançou durante toda a aprentação. Sabia tudo.





Foi na PBH que fez uma nova amiga, Maria Aparecida, animadíssima com a festa. O telefone toca e Aparecida convida a interlocutora: “Troca de roupa depressa e vem pra cá. Isso aqui está maravilhoso. Nunca vi nada tão bonito. E ainda vai ter música. Vem depressa.”





Idosos Entre os convidados, idosos que vivem em oito asilos e têm dificuldade de locomoção (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Atenção especial foi dada a idosos como Zizinha e Maria Aparecida na despedida do Natal da PBH, que contou com a presença do prefeito Alexandre Kalil. A PBH e a BHTrans fizeram convênio com uma empresa de táxi para que os motoristas buscassem em oito asilos pessoas com dificuldade de locomoção. Caso de “Seu” Pacífico Carlos, de 61, que era pura alegria. Com a locomoção comprometida devido a um AVC isquêmico, ele foi retirado do táxi, colocado numa cadeira de rodas e levado para dentro do prédio pelo motorista do carro, que foi sua companhia durante toda a festa.



Quando começou a apresentação da Folia dos Santos Reis do Paulo VI, a alegria tomou conta do saguão da PBH. Todos batiam palmas: meninos, meninas, moças, rapazes e idosos. Zito, o presidente da folia, se emocionou. “É muito bonito ver isso. Os reis magos foram visitar Jesus para espalhar a notícia que havia nascido um rei, o rei dos reis. Era preciso fazer saber, e hoje (ontem), a consequência daquele gesto pode ser sentida aqui.”





O presépio, a decoração de Natal e o carrossel foram montadas no começo de dezembro e começaram a ser desmontadas ontem à tarde. Segundo levantamento da PBH, mais de 10 mil pessoas visitaram a PBH para ver os enfeites.