Tem cerveja Belorizontina em casa? Saiba onde entregar as garrafas

A Polícia Civil informou ontem que exame pericial identificou a presença de dietilenoglicol em amostras da cerveja pilsen Belohorizontina, produzida pela cervejaria Backer, encaminhadas pela Vigilância Sanitária de BH. A substância, utilizada na refrigeração durante a produção da bebida, é compatível com os sintomas desenvolvidos por pelo menos oito pacientes internados desde o fim do ano passado, um dos quais morreu. Eles tiveram insuficiência renal de evolução rápida (em até 72 horas) e alterações neurológicas.

O que diz a Backer

"Após entrevista coletiva nesta tarde, a Polícia Civil divulgou laudo informando que a substância dietilenoglicol foi identificada em duas amostras recolhidas da cerveja Belorizontina na casa de clientes, que vieram a desenvolver os sintomas. Vale ressaltar que essa substância não faz parte do processo de produção da cerveja Belorizontina, fabricada pela Cervejaria Backer.





Os lotes em que foi encontrado o agente tóxico são L1 1348 e L2 1348, em torno de 60 mil garrafas. Eles serão recolhidos do comércio. A orientação é para quem tenha garrafas das duas levas em casa não as consuma. Ontem, policiais e peritos foram até a fábrica da cerveja para investigar possível contaminação. As pessoas que adoeceram são todas do sexo masculino e moradores ou com ligações com o Bairro Buritis, Região Oeste de BH. Paschoal Demartini Filho, de 55 anos, que morreu em Juiz de Fora, esteve na casa da filha, no bairro de BH. O genro dele também adoeceu.