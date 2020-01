Força tarefa: cerveja deve ser entregue somente na vigilância sanitária

Cerveja não deve ser devolvida ao fabricante (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)







síndrome nefroneural alerta para que os consumidores que possuem a cerveja Belorizontina encaminhem somente à Vigilância Sanitária de Belo Horizonte, A força-tarefa que analisa aalerta para que os consumidores que possuem aencaminhem somente à Vigilância Sanitária de Belo Horizonte, nos endereços já divulgados , e, no interior do estado, aos Procons municipais.





A Secretaria Municipal de Saúde ca capital criou postos onde os moradores poderão entregar as garrafas da cerveja que tenham em casa. A bebida está sob suspeita desde exames em amostras detectaram a presença de uma substância tóxica compatível com o quadro clínico de dez pessoas que precisaram ser hospitalizadas desde o fim do ano passado.









A Secretaria de Estado de Saúde vem chamando de síndrome nefroneural, um quadro de insuficiência renal e alterações neurológicas. Uma das pessoas morreu e as outras seguem em tratamento.





De acordo com a força-tarefa, até o momento, ficaram prontos os resultados de exames sanguíneos de três pacientes internados, realizados pela Polícia Civil. Existia a substância dietilenoglicol nas amostras de sangue. “Com a descoberta da substância, um novo protocolo clínico para intoxicação por dietilenoglicol, visando o tratamento dos pacientes, será divulgado para profissionais da Saúde”, informou a força-tarefa.





As investigações continuam para desvendar o caso.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz.